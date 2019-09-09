Мэр Краснодара извинился перед родителями погибшей в детсаду девочки

Мэр кубанской столицы Евгений Первышов выразил соболезнования и принес извинения родителям погибшего в муниципальном детском саду № 48 ребенка. Детский сад находится на улице Красной в районе ее пересечения с улицей Гаврилова.

«Приношу соболезнования родным и близким погибшей девочки и как глава города прошу у них прощения. От себя лично и от лица всех своих подчиненных. Также прошу прощения у родителей второй пострадавшей девочки, у пострадавшей воспитательницы. Конечно, мы окажем всю возможную помощь. Все, что будет необходимо, и чем сможем поддержать. В причинах трагедии будут разбираться правоохранительные органы», - сказал господин Первышов.

Трагедия, как уже сообщал “Ъ-Кубань”, произошла сегодня, 9 сентября, в 10:30 утра, когда дети пошли на прогулку. Порыв ветра обрушил на них дерево. Одна двухлетняя девочка погибла, один ребенок того же возраста в больнице. В медучреждении находится и воспитательница группы с переломом ноги. «Угрозы их жизни нет», - прокомментировали в администрации Краснодара.

По сообщению мэрии, в ближайшее время в Краснодаре проведут дополнительную проверку всех деревьев на территории образовательных учреждений города. «Все деревья, в надежности которых специалисты не будут уверены, уберем в кратчайшие сроки — это беру под личный контроль», - заверил мэр.

Напомним, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели двухлетней девочки в краснодарском детском саду № 48. Дело возбуждено по причинению смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до двух лет лишения свободы. Виновные пока не определены, но несложно предположить, что ими станут руководтели бюджетного учреждения.

Дмитрий Михеенко