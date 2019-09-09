Гибель девочки в детсаду Краснодара взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели двухлетней девочки в краснодарском детском саду № 48.

Как сообщили официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, уголовное дело в Краснодаре возбуждено по причинению смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Дети утром пошли на прогулку, когда на них упало дерево. В результате этого пострадали две девочки в возрасте двух лет и воспитатель. От полученных травм одна девочка скончалась в больнице, второй ребенок и воспитатель дошкольного учреждения госпитализированы.

«Александр Бастрыкин поручил тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, установить конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объекте, где погиб ребенок, и дать всестороннюю правовую оценку их действиям (бездействию)», - говорит госпожа Петренко.

Кроме того, господин Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве матерью убийство двух своих детей в возрасте полутора месяцев и пяти лет на Камчатке. Он потребовал дать принципиальную правовую оценку действиям или бездействию профилактических служб, в обязанности которых входит осуществление контроля за благополучием детей и условиями их жизни и воспитания в семье, а также проверить, состояла ли данная семья на учете в профилактических службах, поступали ли ранее сигналы о неблагополучии в указанной семье.

Дмитрий Михеенко