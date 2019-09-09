09 сентября, понедельник
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Упавшее в детсаду Краснодара дерево убило девочку

Девочка, которой было полных два года, умерла в результате падения на детей дерева на территории детского сада № 48 по улице Красной, 167. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Трагический случай произошел, когда дети утром отправились на прогулку. В настоящее время в больнице находится еще один ребенок и воспитательница детсада, у которой диагностировали перелом ноги. Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю проводит доследственную проверку по данному факту. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Дмитрий Михеенко


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