Серийный электромобиль Mazda дебютирует в Токио

Компания Mazda на домашнем автосалоне в Токио покажет первый в своей истории серийный электромобиль, сообщает Automotive News со ссылкой на официального представителя японского автопроизводителя Йошиказу Нагаи

Технических подробностей о новинке пока немного. Известно лишь, что модель получит 142-сильный электромотор и батарею на 35,5 кВт/ч. Электромобиль станет новым абсолютно новой моделью, а не модификацией какой-либо из существующих машин японского бренда.

Напомним, автосалон в Токио пройдет в октябре 2019 года. На прошедшем в сентябре шоу во Франкфурте свои серийные электромобили показали Volkswagen и Honda.