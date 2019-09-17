Прокуратура обжаловала отказ лишать родительских прав пришедшую на митинг с ребенком семью Проказовых

Перовская межрайонная прокуратура Москвы обжаловала решение Лефортовского районного суда об отказе лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, посетивших несогласованную акцию 27 июля с годовалым ребенком. Об этом сообщил в Telegram-канале адвокат Максим Пашков.

Жалоба надзорного ведомства была зарегистрирована в установленном законом порядке, сообщили ТАСС в суде. Дата заседания в Мосгорсуде по жалобе прокуратуры пока не назначена.

2 сентября Лефортовский суд Москвы отклонил иск столичной прокуратуры о лишении супругов Проказовых родительских прав, вынеся им предупреждение «о необходимости изменения отношения к детям». Прокуратура сочла, что на митинге 27 июля они передали ребенка на руки «чужому человеку» — Сергею Фомину (являющемуся двоюродным братом Ольги Проказовой), чтобы тот вышел из полицейского оцепления. Господа Проказовы утверждали, что не подвергали жизнь своего ребенка опасности. В тот же день аналогичный иск прокуратуры отклонил Никулинский районный суд. Позднее прокуратура также просила суд лишить родительских прав Петра и Елену Хомских, вышедших на несанкционированный митинг 3 августа с двумя детьми. Им также вынесли предупреждение.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Прокуратура уточняет маршрут прогулок с детьми».