Суд отказался лишать родительских прав пару за участие в акции протеста

Никулинский суд Москвы не удовлетворил иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, которые пришли с ребенком на несанкционированную акцию протеста в Москве 3 августа, сообщила «РИА Новости» адвокат семьи Татьяна Сустина. «Суд отказал прокурору в удовлетворении иска»,— сказала госпожа Сустина.

Судья Юлия Голянина, рассматривавшая дело, вынесла родителям предупреждение об их отношении к детям. Отец детей Петр Хомский заявил, что ему непонятно это решение суда. Он намерен обжаловать его.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как в материалах дела упоминались данные несовершеннолетних детей, а это может затрагивать их права и законные интересы.

Прокурор Москвы подал в суд иск с требованием лишить родительских прав семью Хомских 26 августа. В исковом заявлении утверждалось, что родители умышленно допустили нахождение детей на акции «в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции». До этого в сюжете РЕН ТВ журналисты показали, как пара с детьми проходила с колясками через кордон полицейских и «толкала стоящих в цепочке правоохранителей».

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов назвал «абсолютно правильным» решение суда. «Это абсолютно правильное решение суда, и я его приветствую. Более того, я считаю, что необходимо поставить вопрос о том, насколько сам иск был обоснован: чтобы прокуратура разобралась, стоило ли обращаться с ним в суд»,— сказал господин Федотов «Интерфаксу».

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, требование лишить родительских прав Петра и Елену Хомских является «опасным сигналом» для всех семей. Господин Бунимович объяснил, что лишение родительских прав — это «редчайшая и радикальная мера» и цель государственной политики — сохранение семьи.

Напомним, с июля в Москве проходят протестные акции за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов. После митинга 27 июля прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Проказовых, которые пришли на митинг с годовалым ребенком. Мать ребенка Ольга Проказова сообщила, что СКР возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции. В квартире семьи был проведен обыск. Родителей также допросили в качестве свидетелей. Никаких обвинений им предъявлено не было.

Судебное заседание по делу семьи Проказовых также будет проходить в закрытом режиме.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Прокуратура уточняет маршрут прогулок с детьми».