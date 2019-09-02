Суд не стал лишать родительских прав пришедшую на митинг с ребенком семью Проказовых

Лефортовский суд Москвы отказал столичной прокуратуре в удовлетворении иска о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на несогласованный митинг с годовалым ребенком.

«Суд постановил отклонить иск прокуратуры»,— сообщил адвокат Максим Пашков (цитата по ТАСС). Судебный процесс, включая оглашение решения, прошел в закрытом от слушателей режиме, поскольку обсуждались личные данные несовершеннолетнего. «Мы рады, что людоедские требования отклонены, что ребенок, которому один год и восемь месяцев, останется в семье. На Проказовых наложено предупреждение»,— отметил адвокат.

Напомним, с июля в Москве проходят протестные акции за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов. После митинга 27 июля прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Проказовых. Мать ребенка Ольга Проказова сообщила, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции. В квартире семьи был проведен обыск.

Ранее сегодня аналогичный иск прокуратуры отклонил Никулинский районный суд. Прокуратура просила суд лишить родительских прав Петра и Елену Хомских, вышедших на несанкционированный митинг 3 августа с двумя детьми. Суд также вынес супругам предупреждение.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Главное, что детей у нас не отбирают».