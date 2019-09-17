Суд отложил разбирательство о допэмиссии банка «Восточный» до 3 октября

Арбитражный суд Амурской области отложил до 3 октября рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» к банку «Восточный» о признании недействительными решений совета директоров банка о допэмиссии, передает «РИА Новости».

Судебное заседание отложено по ходатайству истца в связи с необходимостью ознакомиться с кандидатурами для проведения оценочной экспертизы акций «Восточного». В августе «Финвижн Холдингс» предложила решить спор о стоимости акций, назначив экспертизу, кандидатуры экспертов для проведения оценки 17 сентября представила компания Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok, миноритарный акционер «Восточного»), контролируемая инвестфондом Baring Vostok, участвующая в процессе в качестве третьего лица.

В мае Арбитражный суд Амурской области обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион на 9,99% акций и передать их «Финвижн Холдингс». В июне судом было принято решение о немедленном исполнении опциона. Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный», спорные акции были списаны в пользу «Финвижн».

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в середине февраля был задержан по подозрению в мошенничестве и помещен под стражу. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. В апреле суд изменил меру пресечения бизнесмену на домашний арест.

Подробнее о развитии дела — в публикации “Ъ” «Майкл Калви лишился банка "Восточный"».