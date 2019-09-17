Жителям четырех пострадавших от наводнения районов Приморья до сих пор не выплатили компенсации

В Приморском крае завершены аварийные работы в пострадавших от наводнения районах, ведется восстановление инфраструктуры и дорог. Однако жители Хасанского, Пожарского, Пограничного и Надеждинского районов до сих пор не получили компенсации, сообщает пресс-служба краевой администрации. Режим ЧС в Приморье объявили в конце августа, из-за ливней было подтоплено около 900 домов.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что ликвидация последствий наводнения и компенсация ущерба находятся на контроле у краевой администрации. «С момента ЧС прошло достаточно времени, и работа по выплате жителям денег должна быть организована в первую очередь. Ссылаться на то, что не приняты соответствующие документы, нет денег в бюджете, нельзя»,— сказал губернатор.

В начале сентября из-за ветра и сильных дождей в Приморском крае произошли массовые отключения электроэнергии. Без электричества осталось около 24 тыс. человек.