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Фото: РИА Новости

В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка

Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований, говорится в постановлении главы региона. Ливневые дожди стали причиной подтопления 859 жилых домов и 6 тыс. приусадебных участков в 29 населенных пунктах.

Ранее, 28 августа, во Владивостоке был объявлен режим ЧС. Для людей, чьи дома оказались затоплены, работает пункт временного размещения. Сильный ливень начался в городе накануне. Потоки воды смывали грунт вместе с деревьями на дороги. Представитель Примгидромета сообщил, что во Владивостоке выпало около четверти месячной нормы осадков.

Алексей Чернышев, Владивосток



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