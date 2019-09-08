Из-за сильных дождей около 24 тысяч жителей Приморья остались без электричества

В Приморском крае произошли массовые отключения электроэнергии из-за ветра и сильных дождей, обрушившихся на регион, сообщило министерство энергетики.

«Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, дождь) происходят отключения в сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ»,— говорится в сообщении ведомства. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

В конце августа из-за проливных дождей во Владивостоке, а также 15 муниципальных образованиях региона был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате прошедших ливней были подтоплены около 900 домов и 6 тыс. приусадебных участков в 29 населенных пунктах.

О том, как инвестируют в инфраструктуру в регионе, читайте в материале “Ъ” «Электропитание по-дальневосточному».