К 2023 году Ferrari выпустит 15 новых моделей

Компания Ferrari к 2023 году выпустит 15 новых моделей, сообщает Autocar. В их число войдут уже представленные в 2019 году спорткары.

В основу автомобилей лягут две новые платформы: первая будет предназначена для моделей со среднемоторной компоновкой, а вторая — для переднемоторных машин, включая первый в истории итальянского автопроизводителя кроссовер.

Напомним, последними на сегодняшний день новинками марки стали открытые спорткары — 720-сильный Ferrari F8 Spider и 800-сильный Ferrari 812 GTS, представленные в начале сентября 2019 года.