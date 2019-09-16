Компания Ferrari раскрыла детали первого в истории марки кроссовера, сообщает Autocar со ссылкой на технического директора итальянского автопроизводителя Михаэля Лейтерса.

Автомобиль будет построен на новой модульной платформе для целого семейства моделей под названием Purosangue. Архитектура подразумевает переднее расположение двигателя и отнесенную к задней оси коробку передач, роль которой станет играть роботизированная трансмиссия. Кроме кроссовера эта платформа будет использоваться в будущих новых спорткарах итальянской марки — с двух- и четырехместной компоновкой салона.

Платформа Purosangue позволяет также создавать задне- и полноприводные модели, оснащенные как бензиновыми V6, V8 и V12, так и гибридными силовыми агрегатами. Как пояснил господин Лейтерс, кроссовер будет отличаться возможностью регулировки дорожного просвета, так что новинка может стать также и первым в истории Ferrari автомобилем с пневмоподвеской.

Заявлено, что кроссовер Ferraro получит полностью новый интерьер с продвинутой мультимедийной системой для передних и задних пассажиров, улучшенной эргономикой, а также более богатым и технологичным оснащением.

Премьера кроссовера Ferrari должна состояться в 2022 году. Конкурентами модели станут Aston Martin DBX, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan.