Треть крупных российских компаний за год столкнулась с утечками данных

В России каждая третья крупная компания (34%) столкнулась с утечками данных за прошедший год, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование, проведенное «Лабораторией Касперского» совместно с компанией B2B International. Среди небольших компаний с такой проблемой столкнулись 27% организаций.

По итогам прошлого исследования, проведенного в 2018 году, эти показатели были значительно ниже, говорится в отчете. Тогда с утечкой данных столкнулась каждая четвертая крупная компания. Процент небольших компаний, которые столкнулись с такой проблемой, был ниже на 12 п. п.

Авторы доклада считают, что многие владельцы небольших компаний принимают недостаточные меры для того, чтобы избежать утечки данных. Согласно результатам исследования, 26% предприятий малого бизнеса используют защитные меры, которые включают в себя только базовые функции, которые не могут решить все возможные проблемы.

«В 29% небольших компаний на момент утечки данных не было подходящих защитных решений. Столько же компаний-респондентов сообщили, что их ИТ-специалисты не обладали достаточной квалификацией, а сотрудники были не слишком хорошо осведомлены о правилах информационной безопасности»,— говорится в докладе.

Понимание необходимости защиты от утечек, однако, растет. В 2018 году инвестировать в ИТ-безопасность планировали 43% опрошенных компаний малого бизнеса, а в 2019 — 51%. О необходимости тщательнее продумывать защиту заявили 58% организаций (в прошлом году — 50%).

«Небольшие компании часто сфокусированы на росте своего бизнеса, кибербезопасность не входит в число их приоритетов. Тем не менее утечка конфиденциальных данных может случиться и нанести ущерб компании любого масштаба»,— сказал руководитель направления маркетинга для малого и среднего бизнеса «Лаборатории Касперского» Андрей Данкевич.

Напомним, в июне DeviceLock обнаружила утечку у ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка, которая затронула 900 тыс. россиян. В доступ попали имена, телефоны, места работы и паспортные данные.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ” «Утечка на миллион».