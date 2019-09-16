«Ведомости»: меморандум по маршруту Жуковский—Прага подписали в ущерб «Аэрофлоту»

Договоренность России и Чехии по поводу перелета по направлению Жуковский—Прага достигнута в ущерб «Аэрофлоту», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к перевозчику.

По данным газеты, «Аэрофлот» потеряет пассажиров по маршруту Прага—Сеул с пересадкой в Шереметьево. Czech Airlines сможет осуществлять транзит из других европейских городов в Прагу с последующим перелетом в Сеул.

В июле Чехия отменила разрешение на большую часть перелетов из-за спора с российскими авиавластями. Прага хотела продлить национальному перевозчику Czech Airlines срок действия соглашения на полеты над Сибирью по кратчайшему маршруту в Сеул. Россия, в свою очередь, настаивала на допуске третьего перевозчика на линию Москва—Прага, что было невыгодно Чехии. На прошлой неделе был подписан меморандум о снятии всех ограничений на пассажирские перевозки.

Подробнее о причинах спора читайте в материале “Ъ” «Полеты в Прагу разрешили до осени».