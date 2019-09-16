Пациентам отдают бесплатное за деньги

Нижегородским врачам грозит шесть лет тюрьмы за вымогательство. Два хирурга, завотделением и его подчиненный, якобы вынуждали пациентов оплачивать необходимые для операций материалы, которые на самом деле должны предоставляться бесплатно. На расследование дела ушло четыре года. На днях медиков задержали. Правда, теперь за них заступилось медицинское сообщество. Открытое письмо к генпрокурору Юрию Чайке и хирургу, общественному деятелю Леониду Рошалю подписали более 3 тыс. человек. Подробности — у Григория Колганова и Владимира Соколова.

«Мы можем вам помочь, но это не бесплатно»,— примерно эти слова услышал от лечащего врача житель Нижегородской области Константин Шилкин в 2016 году. Хирург одной из больниц Нижегородской области Андрей Васягин объяснил пациенту, что у того большие проблемы с сосудами ног. А спасти могут только специальные расширяющие артерию стенты. Вообще их должны устанавливать бесплатно, но в больнице материалов для Шилкина не оказалось. Чтобы спасти его от ампутации ноги, врач Васягин, а также заведующий отделом хирургического отделения Максим Кудыкин предложили ему самому оплатить расходные материалы. В итоге мужчина перевел на счета некой фирмы около 200 тыс. руб. Сам Шилкин рассказал “Ъ FM”, что врачи, даже взяв деньги, помочь ему так и не смогли: «Операция типа бесплатная, но надо оборудование закупить, а для этого нужно 125 тыс. руб. Вторую операцию за 89 тыс. Я поехал в Москву, говорят: вас только ампутация спасет.

Я остался инвалидом. Я очень зол, конечно, на этих врачей. Больше всего меня интересуют деньги. Я все-таки кредиты брал и рассчитывал на спасение».

По материалам дела Константин Шилкин пока единственный потерпевший. Но в региональной прокуратуре заявляли, что врачи незаконно получили деньги от 170 пациентов. Кстати, даже в Нижегородской области подобный скандал, — не первый. В феврале выяснилось, что в дзержинской больнице скорой помощи пациентам продавали бесплатные импланты. Сумму ущерба и виновных прокуратура пока не называет. При этом в медицинских кругах у нижегородских хирургов нашлись защитники. Петицию подписали больше 3 тыс. человек, 16 сентября ее должны передать федеральным чиновникам. По мнению авторов, хирурги спасли множество жизней, и за допущенную ошибку не должны нести столь суровое наказание.

Сейчас врачам действительно нередко приходится оправдываться перед пациентами за отсутствие в больницах самого необходимого. Врач-хирург Ольга Андрейцева, например, на протяжении нескольких лет рассказывала о дефиците лекарств в НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского. По ее словам, иногда просто невозможно оказать услуги по полису ОМС: «Дефицит расходников не только в регионах, но и в Москве. Расходники по высоким эндоскопическим технологиям явно не оплачиваются ОМС повсеместно. Я сказала бы, в 90% больниц страны этих стентов нет. Если даже провозглашается, что это у нас бесплатно по ОМС, де-факто в очень многих учреждениях нет многого, чтобы полноценно лечить больных».

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Единственный способ решить проблему — это радикально изменить систему работы государственных медицинских учреждений, уверен президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский: «Наша система, которую создает государство, построена на мошенничестве, приписках и так далее. Ее надо менять в корне. В государственной системе не должно быть платных услуг, рыночных механизмов. Если вы мне платите за количество пролеченных случаев, я вам напишу их столько, сколько вы можете оплатить».

Что же делать пациентам, которые столкнулись с необходимостью платить госучреждениям? Единственное, что точно имеет смысл делать, это обращаться за компенсацией в суды, уверен член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов. Причем нижегородцу Константину Шилкину можно рассчитывать на внушительную сумму. На выплаты претендуют и другие пострадавшие, если они объявятся, отмечает Захидов: «Лица, с которых получили деньги, будут признаны гражданскими истцами в уголовном процессе, и они имеют право заявить гражданский иск на возмещение той суммы, которую заплатили.

Если ампутация — это тяжкий вред здоровью, это группа инвалидности. Можно говорить о 3–7 млн руб».

За время расследования дела о мошенничестве фигурант Максим Кудыкин даже пошел на повышение — стал главврачом больницы. Для его задержания следствию понадобилось четыре года. Так что потерпевшим с вопросами о компенсациях, видимо, придется еще немного подождать.

По данным опроса Общероссийского народного фронта, каждый четвертый врач хоть раз навязывал пациенту платные услуги. К такому выводу эксперты организации пришли после опроса 3,5 тыс. медработников. Причем навязывать платные услуги медиков зачастую заставляет начальство.