На выборах в Тунисе лидируют независимый кандидат Саид и медиамагнат Кардави

Независимый кандидат Кайс Саид и медиамагнат Набиль Кардави, находящийся в заключении, заявили о выходе во второй тур на досрочных президентских выборах в Тунисе, сообщила местная газета Al-Reyada News. По данным избиркома, явка составила 45,02% в самой республике и 19,7% за рубежом.

По данным газеты, господин Саид лидирует в первом туре. За него проголосовали 19,5% человек, за господина Каруи — 15,5%.

Всего в выборах участвуют 26 кандидатов. Ожидалось, что основными претендентами на пост главы государства станут представитель умеренно исламистской партии «Ан-Нахда» Абдель Фаттах Муру и действующий глава правительства Юсефо Шахед.

Досрочные президентские выборы были назначены в связи со смертью в июле этого года 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси, руководившего страной последние пять лет. Всего в Тунисе правом голоса обладают около 7 млн избирателей.

На чем придется сосредоточиться новому главе государства — в материале “Ъ” «Президент Туниса окажется в чрезвычайном положении».