СМИ: Саудовская Аравия планирует восстановить нефтедобычу на треть к вечеру понедельника

Саудовская Аравия ожидает к вечеру понедельника восстановить на треть добычу нефти, потерянной из-за атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве страны. Издание отметило, что компания пересмотрела ранее сделанный прогноз, согласно которому нефтедобычу планировалось полностью восстановить к началу недели.

По данным WSJ, Saudi Aramco сократили добычу нефти на 5,7 млн барр./сутки. «Мы сделаем все возможное, чтобы рынки не испытывали нехватки сырья, пока мы не вернется к прежним мощностям добычи»,— сообщил источник.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100% акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США заявили, что за атаками стоит Иран. Сам Эр-Рияд признал снижение добычи нефти на 50% после атак, что составляет примерно 5% мирового предложения. Аналитики прогнозируют резкий рост цен на нефть после произошедших атак.

О рекордной прибыли саудовской компании читайте в материале “Ъ FM” «Классическое производство вывело Saudi Aramco в лидеры».