Кремль назвал тревожным событием атаку на НПЗ Саудовской Аравии

Атака дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии является тревожным событием для всего нефтяного рынка, сообщил газете «Ведомости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей»,— прокомментировал атаки на НПЗ господин Песков. По его словам, Эр-Рияд не обращался к Москве за помощью. «Неизвестно — нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями»,— добавил пресс-секретарь.

14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США заявили, что за атаками стоит Иран. Сам Эр-Рияд признал снижение добычи нефти на 50% после атак, что составляет примерно 5% мирового предложения. Аналитики прогнозируют резкий рост цен на нефть после произошедших атак.

О рекордной прибыли саудовской компании читайте в материале “Ъ FM” «Классическое производство вывело Saudi Aramco в лидеры».