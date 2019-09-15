Отвечающий за связи с Россией чиновник Госдепа посетит Москву

И.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер посетит Москву 17–18 сентября. В ходе визита американский чиновник встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, сообщили в российском дипведомстве.

«С 17 по 18 сентября Рикер отправится в Москву, где встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и дипломатами нашего посольства в Москве»,— говорится в заявлении Госдепа.

Несколькими днями ранее господин Рябков заявил о возрастании угрозы ядерной войны за последние годы. По мнению дипломата, непродление Договора о ракетах средней и меньшей дальности» (ДРСМД) лишь увеличило риски. Просуществовавший более 30 лет ДРСМД истек 2 августа 2019 года и не был продлен по инициативе американской стороны. Вашингтон и Москва возложили ответственность за расторжение Договора друг на друга.

Подробнее о позиции российского дипведомства читайте в материале “Ъ” «Борьба за мир во всем МИДе».