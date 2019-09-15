ЛНР и ДНР обвинили Киев в пиаре и саботаже минских соглашений

Последние заявления властей Украины свидетельствуют о восприятии минских соглашений Киевом как предмета для спекуляций и пиара, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Накануне Вадим Пристайко (министр иностранных дел Украины.— “Ъ”) присоединился к нежелающим выполнять минские соглашения Леониду Кучме (председатель контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.— “Ъ”) и Владимиру Зеленскому (президент Украины.— “Ъ”). Таким образом, практически все ключевые внешнеполитические деятели Украины дали понять, что минские соглашения для них — это лишь предмет для спекуляций и пиара, но никак не инструмент для прекращения войны и завершения пятилетнего конфликта, в ходе которого от их рук гибнут ни в чем неповинные люди»,— цитирует господина Пасечника Луганскинформцентр.

Глава ЛНР указал, что минские соглашения обязательны к исполнению, а Киев должен выполнить взятые на себя обязательств, «включая закрепление особого статуса в конституции [Украины] и амнистию для людей, которые не побоялись встать на защиту своих прав, и которых Киев начал за это сажать и убивать». «Процесс закрепления особого статуса в конституции Украины — ключевой момент. Не имея этого фундамента, партия президента Зеленского сможет в любой внести изменения в этот закон или аннулировать его действие. Владимиру Зеленскому недостаточно давать обещания о прекращении войны, пора переходить к делу и выполнять существующие соглашения — это единственный реальный путь для установления мира в Донбассе»,— отмечает в заявлении господина Пасечника.

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что высказывания украинских властей по поводу невыполнения ряда пунктов минских соглашений являются «свидетельством намеренного саботажа мирного урегулирования» в регионе.

«Недавние высказывания дипломатов и представителей Украины наводят на мысль о том, что в Киеве либо случилась массовая амнезия по поводу того, в чем именно состоит суть, смысл и цель минских соглашений, либо это явно читаемая попытка их подменить. Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны,— это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта»,— цитирует госпожу Никонорову Донецкое агентство новостей.

По ее словам, заявления представителей украинских властей вызывают сомнения в том, насколько точно и адекватно в Киеве воспринимают представленный в минских соглашениях «текст, четко предусматривающий необходимость проведения амнистии и недопущения преследования участников событий на Донбассе, предоставления особого статуса Донбассу и закрепления его в конституции».

О том, что Киев не будет вносить изменения в конституцию Украины, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, и не планирует использовать механизм полной амнистии участников вооруженного конфликта в регионе, глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил 14 сентября. Днем ранее постоянный представитель Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма в кулуарах киевского форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сообщил, что предоставление Донбассу особого статуса и массовая амнистия, предусмотренные минскими соглашениями, не входят в планы президента страны Владимира Зеленского.

Каким президент Украины видит решение конфликта в Донбассе — в публикации “Ъ” «Мифотворческие инициативы».