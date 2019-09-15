Минстрой распространит механизм эскроу-счетов на строительство частных домов

Минстрой России планирует распространить механизм проектного финансирования индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Сейчас он действует только для многоквартирных домов.

По плану строительство будет финансироваться через уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Банк также будет контролировать расходы средств, которые выделяются на инфраструктуру.

При финансировании через эскроу-счета деньги клиентов хранятся на специальном счете. Компании не имеют права использовать их до окончания строительства. Работы ведутся за счет кредитов от банков.

«Распространение такого механизма будет возможным только при внесении соответствующих изменений в действующее законодательство»,— пояснили в пресс-службе (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин поручил проработать программу поддержки индивидуально-жилищного строительства, выступая перед Федеральным собранием. К 2024 году объем ввода жилья должен вырасти до 40 млн кв.м.

О том, как отреагировал на заявления Владимира Путина рынок недвижимости, читайте в материале “Ъ” «По большому эскроу-счету».