Глава «Ростеха» не исключил переименования самолета Superjet 100

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Superjet 100 может быть подвергнут ребрендингу в связи с некоторыми проблемами, в частности после катастрофы в Шереметьево. «Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более, можно сделать наше российское название»,— сказал он в интервью РБК.

По словам Сергея Чемезова, у самолета есть «детские болезни». Работа над ними идет, и со временем они «пройдут». Он также добавил, что для уверенной работы над этим необходим спрос.

ЧП с самолетами SSJ 100 Читать далее

Напомним, 5 мая SSJ 100 компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Самолету пришлось вернуться из-за того, что в борт лайнера попала молния, и это привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

14 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100. Напрямую не говорится об ошибке пилота, но отмечается, что он оценивал ситуацию как штатную. По данным источника “Ъ”, к катастрофе могла привести именно ошибка пилотов.

После трагедии Росавиация подверглась критике из-за того, что не запретила полеты SSJ 100. Ведомство объяснило свою позицию тем, что для этого нужны поправки в законодательство.

Подробнее о выводах комитета читайте в материале “Ъ” «Причины "козления"».