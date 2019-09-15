СМИ: Джонсон готов нарушить запрет на «жесткий» «Брексит»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен проигнорировать новый закон, одобренный королевой Елизаветой II, который призван помешать выйти из Европейского союза без каких-либо сделок, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве. По его данным, в преддверии встречи Бориса Джонсона с главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером британский премьер принял решение придерживаться «жесткого» плана. При этом он не намерен более просить об отсрочке по «Брекситу».

Согласно принятому закону, если 19 октября (через два дня после саммита ЕС) у Великобритании не будет нового соглашения с ЕС, премьер-министр будет обязан попросить Брюссель об очередном переносе срока «Брексита» с 31 октября нынешнего года на 31 января 2020 года. Законопроект, выдвинутый оппозицией, был принят обеими палатами британского парламента 6 сентября. Такой итог голосования вызвал недовольство господина Джонсона. В ответ на решение парламента премьер-министр принял решение исключить из рядов Консервативной партии 21 депутата, поддержавшего законопроект об отсрочке «Брексита».

О перспективах выхода Великобритании из ЕС до конца года читайте в материале “Ъ” «"Брексит" хотят перенести вновь».