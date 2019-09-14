Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» услуги по доставке газа вместо Opal

Председатель правления «Натофтогаз Украины» Андрей Коболев предложил «Газпрому» услуги по доставке газа в Европу вместо немецкой компании Opal. «Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся»,— написал он в Facebook.

Господин Коболев при этом поддержал решение суда, который, по его мнению, «восстановил справедливость и защитил конкуренцию». «И все же, лучше вообще не создавать возможности для злоупотреблений»,— считает глава «Нафтогаза».

Напомним, Украина и Польша опасались, что решение Еврокомиссии (ЕК) 2016 года о предоставлении доступа «Газпрому» к Opal позволит российской компании «перебросить» имеющийся объем транзита на Nord Stream. Польша пыталась оспорить в суде выданное «Газпрому» разрешение ЕК. В декабре 2017 года суд Евросоюза отказал PGNiG Supply & Trading GmbH (немецкая структура польской PGNiG) в удовлетворении иска.

В сентябре этого года суд Евросоюза встал на сторону Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Он отменил решение ЕК 2016 года, согласно которому «Газпром» мог полностью использовать мощности газопровода Opal.

14 сентября вступило в силу решение суда Евросоюза об ограничении доступа к мощностям газопровода компании Opal, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, для «Газпрома». Оператор обязан прекратить использование «Газпромом» мощностей в объеме 15,86 млн кВт•ч.

О ситуации с газопроводом Opal читайте в материале “Ъ” «"Газпром" обеспоточен происходящим в Европе».