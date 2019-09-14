Полиция отпустила бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Полиция отпустила бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину. «Просто отпустили», — рассказал господин Костенок «МБХ-медиа» и уточнил, что их даже не опрашивали.

Напомним, студентов задержали в Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества. Они пришли на мероприятие в футболках с надписью «Свободу Жукову». После задержания студентов отвезли в ОВД МГУ для «беседы».

Студент ВШЭ Егор Жуков был одним из фигурантов «дела 27 июля». С него сняли обвинения в участии в массовых беспорядках, но затем предъявили новые обвинения в публичных призывах к экстремизму.

Напомним, 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестовали более десяти человек. С пяти фигурантов дела, в том числе с Валерия Костенка, обвинения сняли.

Подробнее — в материале “Ъ” «Осужденные и освобожденные».