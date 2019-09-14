Эрдоган заявил о готовности провести саммит по сирийскому Идлибу в начале октября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возможном проведении в начале октября нового саммита Турции, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, передает Reuters. Этот вопрос он намерен обсудить на трехсторонней встречи с лидерами России и Ирана, которая состоится 16 сентября в Анкаре.

«Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе. Состоится обмен мнениями по вопросам наблюдательных пунктов и борьбы с терроризмом»,— сказал господин Эрдоган.

Как сообщает агентство Anadolu, президент Турции высказался также о планах создания «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии. По его словам, тема Сирии будет обсуждаться в ходе встречи с президентом США на полях сессии Генассамблеии ООН в Нью-Йорке 23 сентября.

Напомним, 31 августа США нанесли удар между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в сирийской провинции Идлиб. При этом США не уведомили российскую или турецкую сторону о своих планах. По данным российских военных, в населенных пунктах, по которым был нанесен удар, «имеются многочисленные жертвы и разрушения».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «США ударили по прекращению огня».