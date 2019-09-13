OPAL ограничит доступ «Газпрому» к газопроводу утром 14 сентября

Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте немецкой компании.

Согласно постановлению Федерального сетевого агентства ФРГ, оператор обязан прекратить использование «Газпромом» мощностей в объеме 15,86 млн кВт·ч.

Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года о разрешении «Газпрому» полностью использовать мощности газопровода Opal, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Подробнее о ситуации с газопроводом Opal читайте в материале “Ъ” «"Газпром" обеспоточен происходящим в Европе».