Чайная церемония, панды и драконы

В эти выходные на ВДНХ пройдет Фестиваль Китая, на котором будет сконцентрирована экзотика восточного соседа. Учитывая новостную повестку, разобраться в истории Китая и его культуре совсем не повредит. «Коммерсантъ Стиль» выбрал из программы фестиваля наиболее интересные мероприятия.

Танец льва и дракона

В первый фестивальный день на Центральной аллее будут исполняться два самых известных и красочных китайских танца: льва и дракона. Дракон — обожествляемое в Поднебесной существо, главный герой всех преданий и сказок, а вот лев заслужил свое право быть в центре праздника благодаря победе над слонами. Танцующих животных с длинными телами из тканевых разноцветных полотен в Китае можно увидеть на любом городском празднике и даже на свадьбах. Тело состоит из шестов, на которых держится дракон, его несут танцоры, чья задача совершать волнообразные движения божественной рептилии под громкую музыку. Сам танец изображает охоту дракона за жемчугом в водах. Некоторые туристы специально едут в Китай, чтобы полюбоваться зрелищем, а гостям фестиваля выпал шанс увидеть его в естественных декорациях ВДНХ.

Панды и краски

Также на центральной аллее будет представлена выставка фигур китайских панд. Эти милые медведи — национальное достояние Китая. Они обитают в горных районах центральной части страны, питаются бамбуком и тщательно охраняются силами государственных инстанций.

Выставка фигур панд будет интерактивной: дети и взрослые смогут принять участие в раскрашивании больших фигур, вдохновляясь примером китайских художников.

Кстати, в Московском зоопарке сейчас живут две китайских панды, и после выставки любой желающий может отправиться туда и сравнить свое произведение с оригиналом.

Китайские фонари

Ни один праздник в Китае не обходится без прославленных фонарей. Сначала на площади у фонтана «Каменный цветок» все смогут полюбоваться китайскими фонарями всех размеров на специальной выставке. Ну а потом, конечно же, увидеть, как они поднимаются ввысь. Кроме того, в различных сувенирных киосках можно будет приобрести себе такой фонарик на память.

Каллиграфия и цзяньчжи

Искусством каллиграфии Китай славится с самой древности. Выводить тушью иероглифы — наука, которой обучаются всю жизнь. В Летнем кинотеатре-лектории все желающие смогут попробовать себя в этом тонком деле.

Также на мастер-классах научат рисовать традиционные китайские маски и дадут урок цзяньчжи. Это искусство вырезания узоров из бумаги.

Кстати, цзяньчжи входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и берет свое начало в VI веке нашей эры. Вырезанное произведение может стать хорошим подарком и сувениром: в Китае именно так украшают интерьер домов.

Экзотический фудкорт и чаепитие

В зоне китайского маркета развернется настоящее изобилие: тут будут готовить самые необычные и причудливые традиционные блюда китайской кухни. Для тех, кто не боится экспериментов,— это хороший шанс попробовать нечто новое и удивительное. Кухня Китая славится сочетаниями несочетаемых вкусов, поэтому гурманов ждет немало сюрпризов. А в Летнем кинотеатре-лектории пройдут чайные церемонии — визитная карточка Китая. Тут же можно будет приобрести сорта настоящего китайского чая, в том числе экзотические.

Секреты восточной медицины

В Доме культуры — внутри и на веранде — развернется программа Академии китайской медицины, посвященная здоровью. Здесь можно будет послушать лекции о традиционной китайской медицине, узнать о народных средствах и принять участие в мастер-классах по тайцзицюань — дыхательной оздоровительной гимнастике, которая одновременно является и боевым искусством.

Анастасия Рогова