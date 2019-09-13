ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9%

Банк ВТБ с 13 сентября снизил ставки по ипотеке до 8,9%, говорится в сообщении банка. ВТБ также сообщил, что предложение действительно до 31 октября 2019 года.

«Дополнительные дисконты в размере 0,3 п. п. предусмотрены для клиентов ВТБ, получающих ежемесячные зачисления на счет. Активным пользователям "Мультикарты" и "Мультикарты-Привилегия" с подключенной опцией "Заемщик" — до 0,6 п.п.»,— заявил банк. ВТБ отметил, что ставки указаны с учетом комплексного страхования и действуют как на первичном, так и на вторичном рынке.

«За первые восемь месяцев 2019 года ВТБ заключил более 165 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 405 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на 13%. Ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10% и на 1 сентября превысил 1,5 трлн руб.»,— подчеркнул банк.

Ранее стало известно о намерении Центробанка ограничить возможности использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотечному. Среди ипотечных заемщиков таких граждан всего 3–5%, а положительная динамика составляет лишь 0,3–0,7 п. п. Эксперты не считают схему излишне рискованной, а банкиры научились ее избегать.

Подробности — в публикации “Ъ” «ЦБ ставит взнос ребром».