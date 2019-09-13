Сбербанк: доля ипотечных кредитов в России может вырасти вдвое за 10 лет

Доля ипотечных кредитов в России в ближайшие 10 лет может увеличиться с 7% до 15% ВВП, заявил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников на XVII Международном банковском форуме. По словам эксперта, рост ипотечных кредитов возможен при снижении инфляции и ипотечных ставок.

Как считает господин Матовников, сейчас Россия находится на этапе существенного замедления рынка потребительского кредитования. Он прогнозирует, что темпы прироста потребкредитов могут замедлиться с 15% в 2020 году до примерно 8% в 2023 году.

«Рост на 8% — это рост на уровне номинального ВВП, то есть поддержание рынка на стабильном уровне. Зато ипотека с нынешних 7% ВВП при снижении инфляции и ипотечных ставок может быстро в течение лет 10 вырасти до 15% ВВП. В Польше такой прирост случился всего за три–четыре года»,— сказал банковский аналитик (цитата по «РИА Новости»).

Ранее стало известно о намерении Центробанка ограничить возможности использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотечному. Среди ипотечных заемщиков таких граждан всего 3–5%, а положительная динамика составляет лишь 0,3–0,7 п. п. Эксперты не считают схему излишне рискованной, а банкиры научились ее избегать.

Подробности — в публикации “Ъ” «ЦБ ставит взнос ребром».