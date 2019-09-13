Свидетели по делу об отмывании денег ФБК в Петербурге отказались от дачи показаний

Сотрудники петербургского штаба Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, проходящие свидетелями по уголовному делу об отмывании денег, не стали давать показания следователям СК РФ. Об этом со ссылкой на представляющего их интересы адвоката Виталия Черкасова сообщает ТАСС.

По словам господина Черкасова, следователи хотели допросить трех человек по делу ФБК — представителей фонда в Петербурге, однако данные граждане, имеющие статус свидетелей, отказались от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Следственный комитет для дачи показаний после проведенного в его квартире обыска был доставлен координатор штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев. Также сообщалось об оперативных действиях в отношении его заместителя Ольги Гусевой и кандидата в муниципальные депутаты, главы «Альянса учителей» Даниила Кена. Обыски по делу ФБК прошли в четверг, 12 сентября, одновременно более чем в 30 городах России.