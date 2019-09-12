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Глава штаба Навального после обысков доставлен в СКР

Координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев после проведенных в его квартире обысков доставлен на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщает Twitter сторонников оппозиционного политика. Статус господина Шуршева пока не уточняется.

Ранее о вызове на допрос в СКР также сообщила замглавы штаба Навального в Петербурге Ольга Гусева.

Напомним, с утра 12 сентября у сторонников Алексея Навального в разных городах прошли обыски по делу о возможном отмывании денег ФБК.

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