Глава штаба Навального после обысков доставлен в СКР

Координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев после проведенных в его квартире обысков доставлен на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщает Twitter сторонников оппозиционного политика. Статус господина Шуршева пока не уточняется.

Начальник штаба Александр Шуршев сейчас на допросе в ГСУ на наб. реки Мойки, 86-88 — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 12 сентября 2019 г.

Ранее о вызове на допрос в СКР также сообщила замглавы штаба Навального в Петербурге Ольга Гусева.

Ко мне сегодня в 6 утра пришли с обыском. Все изъяли: карты, телефоны, особо опасные наклейки и значки с "Навальный", и, конечно коллекционный значок "Партия Прогресса".

В 15:00 со своим адвокатом я буду на допросе в СК. — Olya Guseva (@GusevaOlyaa) 12 сентября 2019 г.

Напомним, с утра 12 сентября у сторонников Алексея Навального в разных городах прошли обыски по делу о возможном отмывании денег ФБК.