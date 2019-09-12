Замглавы штаба Навального Ольга Гусева доставлена в СКР

Утром 12 сентября в Следственный комитет доставлена заместитель руководителя штаба Алексея Навального в Петербурге Ольга Гусева. Ее статус обозначен как свидетель. Об этом со ссылкой на главу правозащитной группы «Агора» Павла Чикова сообщает «Фонтанка.ру».

По данным господина Чикова, обыски в квартирах и офисах Ольги Гусевой и других сторонников оппозиционного политика проводятся на основании постановлений Басманного суда города Москвы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с раннего утра правоохранители проводят следственные мероприятия в жилищах координатора штаба Навального в Петербурге Александра Шуршева, кандидата в муниципальные депутаты Даниила Кена и других оппозиционных активистов. Одновременно с этим обыски идут в региональных штабах Алексея Навального в 32 городах России.