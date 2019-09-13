Палестина попросила Россию убедить Израиль отказаться от аннексии на севере Иорданской долины

Власти Палестины обратились к России с просьбой повлиять на Израиль, чтобы не допустить аннексии своих территорий на севере Иорданской долины, сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль «Известиям». По его словам, арабская республика уже получила поддержку более 140 стран.

«Утром 11 сентября мы написали письмо в МИД РФ с просьбой повлиять на Израиль, поскольку Россия — одна из немногих стран, сохраняющих хорошие отношения со всеми игроками в регионе»,— заявил господин Нафаль. Он отметил, что в этот же день представителю РФ в Палестине передали письмо с просьбой, адресованное президенту РФ Владимиру Путину.

«Мы прекрасно понимаем, что США в этом вопросе поддерживают Израиль. Но мы верим в позицию Москвы, Европы, Китая. На нашей стороне свыше 140 стран, заинтересованных в поддержании стабильности в регионе»,— отметил посол. По его словам, если Израиль начнет вторжение, то «мирному процессу придет конец». «Мы хотели бы и дальше сохранять мир с Израилем, выполнять все имеющиеся — сохранившиеся несмотря ни на что — соглашения»,— сказал господин Нофаль.

Напомним, 10 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы его партии «Ликуд» на досрочных парламентских выборах 17 сентября поставит перед собой цель распространить суверенитет страны на часть Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. По мнению МИД России, планы Израиля могут подорвать надежды на мир.

О том, на что израильский премьер готов пойти в случае победы своей партии на парламентских выборах, читайте в публикации “Ъ” «Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину».