Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов в России

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их техоснащенности и квалифицированности персонала. Как утверждают в РОАД, сейчас около 80% рынка сервисного обслуживания находится в серой зоне. Ремонт машин неквалифицированными сотрудниками угрожает безопасности дорожного движения, уверены в ассоциации.

Как сообщил «РИА Новости» представитель РОАД, лишь малая часть негарантийного парка машин обслуживается в официальных дилерских центрах и независимых СТО. Большинство автомобилей ремонтируют «в гаражах», где чаще всего отсутствует сертифицированный персонал и нужное оборудование, а также непрозрачно налогообложение.

«Это создает серьезную проблему для безопасности дорожного движения, поскольку чаще всего автомобили после ремонта в таких организациях не соответствуют техническим регламентам и требованиям безопасности, а потребитель слабо защищен законом»,— пояснили в ассоциации.

РОАД считает нужным ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации организаций, осуществляющих сервисное обслуживание. Регулированием этой системы могут заниматься профильные организации — сама РОАД или Автомобильная сервисная ассоциация. Для проведения технически сложного ремонта нужно будет получать допуск в соответствии с требованиями производителей, российским законодательством и профстандартами.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. Автопроизводители инициативу поддержали, а вот представители автомобильной общественности выступили против.

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