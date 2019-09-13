Трамп вновь пообещал снизить налоги для среднего класса

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готовит план по снижению налогов для семей со средним уровнем дохода. Обнародовать эти меры Белый дом планирует в 2020 году. На сколько именно могут снизить налоги, пока не известно.

«Это будет очень и очень существенное снижение налогов для людей со средним уровнем дохода, которые так много работают. И мы с нетерпением ждем этого»,— заявил господин Трамп (цитата по Reuters). Он добавил, что его администрация рассматривает возможность снижения налогов, стремясь снизить обеспокоенность рынка из-за возможной рецессии.

В 2018 году господин Трамп обещал снизить налоги для среднего класса на 10%. Анонсированные им меры должны были вступить в силу «в самое ближайшее время», но этого так и не произошло.

3 ноября 2020 года в США состоятся выборы президента. В числе потенциальных кандидатов на этот пост — бывший генпрокурор Калифорнии сенатор Камала Харрис. В своей программе она делает упор на защиту интересов среднего класса, в том числе на сокращение налогов для них.

О том, кто еще вступил в борьбу за президентское кресло в США, читайте в материале журнала «Огонек».