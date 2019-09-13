Трамп рассматривает 15 кандидатов на пост советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет назначать госсекретаря Майка Помпео на пост советника по нацбезопасности вместо ушедшего Джона Болтона. По словам господина Трампа, на должность его советника рассматриваются 15 претендентов.

Решение о том, кто займет этот пост, президент США пообещал принять на следующей неделе. «Все очень сильно этого хотят, как вы можете себе представить. Многие люди хотят эту работу. Это отличная должность»,— сказал он журналистам (цитата по Reuters).

Дональд Трамп сообщил об увольнении Джона Болтона 10 сентября. Позднее он рассказал, что господин Болтон допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана. О том, что должность советника может занять Майк Помпео, сообщали источники CNN. Партнер консалтинговой компании Signum Global Эндрю Бишоп, сославшись на свои источники, рассказал “Ъ”, что в числе рассматриваемых кандидатов — Пола Добрянски, работавшая замгоссекретаря при Джордже Буше-младшем, а также полковник армии США Дуглас Макгрегор и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

Об увольнении Джона Болтона читайте в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».