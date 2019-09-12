Минобороны назвало бездоказательными заявления генсека НАТО о размещении Россией ракет в Европе

Минобороны России назвало бездоказательными слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что РФ после прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) размещает в Европе ракеты. Договор, заключенный Россией и США, истек 2 августа. Стороны возложили ответственность за его расторжение друг на друга и отказались перезаключить договор.

«Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства»,— говорится в заявлении российского министерства (цитата по ТАСС).

В военном ведомстве напомнили, что в августе США провели испытания ракеты с помощью универсальной пусковой установки МК-41, используемой в американской системе ПРО в Румынии и Польше. Тем самым Вашингтон подтвердил возможность пуска наземных ракет средней и меньшей дальности, считают в Минобороны. «При этом бездоказательные обвинения в адрес России о несоблюдении Договора о РСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения. Еще в период его действия США вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещенной дальности»,— отметили в министерстве. Москва также рассчитывает услышать из Европы заявления о неприемлемости развертывания на их территории ракет США средней и меньшей, добавили в Минобороны.

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Напомним, 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее ракеты Tomahawk. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ на действия США. На следующий день две российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» в рамках учений выстрелили баллистическим ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке.

11 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил вину за прекращение ДРСМД на Москву. По его словам, РФ нарушала условия соглашения, что и привело к выходу США из договора. «Сейчас НАТО адаптируется к миру без ДРСМД, к миру, в котором стало больше российских ракет. Мы делаем это скоординированно, в порядке защиты. Вместе с тем, мы должны быть убеждены в том, что поддерживаем должный уровень обороны, ведь договора больше нет, а Россия размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе»,— сказал господин Столтенберг (цитата по Euronews).

Подробнее о ДРСМД и причинах его прекращения читайте в материале “Ъ” «Договор умер, да здравствует разговор!»