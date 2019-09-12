Новак: решение суда по Opal учтут на консультациях с Украиной и Еврокомиссией

Решение европейского суда по запрету «Газпрому» использовать газопровод Opal на 100% повлияет на консультации с Украиной и Еврокомиссией, заявил министр энергетики России Александр Новак в эфире «России 24». Консультации намечены на 19 сентября

Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года о разрешении «Газпрому» полностью использовать мощности газопровода Opal, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

«Я думаю с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться. Это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа и поставок газа», — сказал господин Новак.

Министр энергетики России заявил, что решение 2016 года о возможности использования газопровода на полную мощность было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором. В связи с этим господин Новак считает, что нужно дождаться оценки решения суда с их стороны.

Подробнее о ситуации с газопроводом Opal читайте в материале “Ъ” «"Газпром" обеспоточен происходящим в Европе».