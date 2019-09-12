Госдума отклонила законопроект о декриминализации «дадинской» статьи

Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект группы депутатов от ЛДПР о декриминализации так называемой «дадинской» статьи (ст. 212.1 УК РФ), указано на сайте нижней палаты российского парламента. За законопроект проголосовали менее половины депутатов — 96 парламентариев.

Проект закона об исключении статьи из Уголовного кодекса был подготовлен депутатами ЛДПР Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Андреем Свинцовым, Сергеем Ивановым и Алексеем Диденко и внесен в Госдуму в феврале 2017 года после дела Ильдара Дадина, осужденного по статье.

Сама статья, принятая Госдумой в 2014 году, предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. либо лишение свободы до пяти лет за нарушение порядка проведения митинга, шествия, пикета. Согласно статье, неоднократным считается такое нарушение, за которое человек был наказан более двух раз в течение полугода.

Гражданский активист Ильдар Дадин был осужден по ст. 212.1 УК РФ в декабре 2015 года. После апелляции в марте 2016 года его срок был сокращен с трех до двух с половиной лет, но на свободу он вышел еще раньше, поскольку привлек внимание письмами о пытках в карельской колонии. В феврале 2017 года Конституционный суд России постановил пересмотреть судебные акты, Дадин был освобожден. В сентябре 2019 года по ст. 212.1 УК РФ был осужден Константин Котов, получивший четыре года колонии.

Подробнее о приговоре Константину Котову читайте в публикации “Ъ” «Активисты разбудили "дадинскую" статью».

Как Ильдар Дадин прокомментировал приговор Константину Котову и российские протесты, читайте в его интервью “Ъ”.