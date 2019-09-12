Глава ДНР заявил о желании непризнанной республики войти в состав России

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) ставят перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство, заявил глава республики Денис Пушилин. «В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа (в РФ нет федеративных округов, территория Российской Федерации включает в себя восемь федеральных округов.— “Ъ”)»,— сказал господин Пушилин.

Заявление сделано в Москве на встрече с «российской интеллигенцией», указано на сайте политика. На ней присутствовали, в частности, бывший депутат Госдумы Дарья Митина, политолог Сергей Марков, писатель Дмитрий Ольшанский и философ Константин Крылов.

Денис Пушилин также заявил, что население Донбасса настроено оптимистично после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче жителям ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) российских паспортов по упрощенной системе.

Напомним, господин Путин подписал указ о предоставлении в упрощенном порядке гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР в середине апреля. Позднее упрощенный порядок был расширен на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В августе Владимир Путин также упростил получение вида на жительство в России всем гражданам Украины.

Об упрощении получения российского гражданства для жителей Донбасса читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».