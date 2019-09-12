Сборная США по баскетболу показала худший результат на чемпионате мира в истории

Сборная США по баскетболу проиграла сборной Сербии в утешительном раунде чемпионата мира по баскетболу, показав тем самым худший результат в своей истории.
В полуфинале турнира за пятое-восьмое места американская команда уступила сербам со счетом со счетом 89:94. Самым результативным в составе сербской сборной стал атакующий защитник Богдан Богданович (28 очков), у американцев — легкий форвард Харрисон Барнс (22 очка).
14 сентября Сербия проведет матч за пятое место со сборной Чехии. Американцы в тот же день оспорят седьмую строчку в итоговом зачете со сборной Польши.
Вне зависимости от результата последнего матча сборной США на турнире, достигнутый американскими игроками результат станет худшим в истории сборной. До 2019 года антирекордом американской команды было шестое место на домашнем первенстве в 2002 году.
Борьбу за чемпионство продолжают сборные Аргентины, Франции, Испании и Австралии. Полуфиналы Аргентина—Франция и Испания—Австралия состоятся 13 сентября, финальный матч и игра за третье место запланированы на 15 сентября.
Накануне сборная США в четвертьфинале проиграла французам. Основной причиной провала фаворитов стала волна отказов лучших игроков НБА, с которой перед этим первенством столкнулась американская сборная.
Подробнее о поражении американцев от французов — в публикации “Ъ” «Национальная несобранная».
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