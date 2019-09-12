Национальная несобранная

Главное событие чемпионата мира по баскетболу в Китае случилось за несколько дней до его окончания. Сборная США, которая была абсолютно неуязвима на протяжении почти полутора десятилетий, выбыла из борьбы за медали уже в четвертьфинале, проиграв — 79:89 — французам. Сенсацию, правда, нельзя назвать совсем уж громоподобной. Основной причиной провала фаворитов стала волна отказов лучших игроков НБА, с которой перед этим первенством столкнулась американская сборная.

Итог этого четвертьфинала заставлял, конечно, вспоминать события очень давние. Долго-долго, десятилетиями, Америка пыталась подтверждать превосходство своей баскетбольной школы, обходясь без услуг игроков из своей сильнейшей лиги. Со временем подтверждения получались все менее и менее убедительными. Иногда — например, из-за сборной СССР — с ними не складывалось вовсе.

А в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне на международную арену наконец вышла американская команда, составленная целиком и полностью из игроков НБА. И в баскетболе открылась новая эра — эра, когда стопроцентный претендент на золото топового турнира известен заранее, по умолчанию.

За прошедшие после барселонского дебюта Dream Team четверть века с лишним был лишь один короткий отрезок, когда сборная США, имея возможность включить в заявку любого баскетболиста из НБА, не являлась сильнейшей.

Сначала она срезалась в четвертьфинале чемпионата мира 2002 года, затем — в полуфинале афинской Олимпиады 2004-го, а после этого — на той же стадии мирового первенства 2006-го. Каждая из этих осечек воспринималась как большое событие. Но за каждой на самом деле стояло не только приближение уровня «остального мира» к уровню главной баскетбольной школы, но и потеря интереса со стороны Америки к состязаниям сборных. Всякий раз ее команда недосчитывалась отряда лучших игроков, отвергавших приглашение постоять за честь страны.

Чтобы переломить ситуацию, потребовалось провести что-то вроде кампании по поднятию патриотического духа, придумать броское название для очередного, под Олимпиаду в Пекине 2008 года, релиза сборной — Redeem Team, «Команда искупления». А дальше — наслаждаться результатами. Сборная США снова превратилась в неуязвимую машину по собиранию золота — одна Олимпиада, вторая, третья, мировые первенства в промежутке между ними… А все медиаресурсы, разумеется, подсчитывали, сколько матчей длится ее победная серия — за 50 она зашкалила еще перед чемпионатом мира в Китае.

Американская гегемония сейчас оборвалась прежде всего ровно по той же причине, по которой оборвалась и на заре века.

Одной из ключевых американских баскетбольных тем весны и лета была лавина отказов нынешних икон НБА от формального турнира мечты. В нем не оказалось ни Леброна Джеймса, ни Стефена Карри, ни Джеймса Хардена, ни Кавая Леонарда, ни Кевина Дюранта. В нем не оказалось никого из снайперской десятки предыдущего регулярного чемпионата лиги, никого из десятки ассистентской и из десятки собравших наибольшее количество подборов. Даже первый номер драфта, безумно раскрученный Зайон Уильямсон, проигнорировал шанс поиграть за сборную, хотя не перегруженная званиями молодежь, кажется, должна туда стремиться. В распоряжение тренера Грегга Поповича попал состав, скроенный не то чтобы из никудышных людей (общая стоимость контрактов дюжины американских игроков — $175 млн), но точно не из гениев. И все равно, наделяя его по инерции фаворитским статусом даже после проигрыша в товарищеском матче австралийцам, те, кто наделял, безусловно, оговаривались: все, похоже, может случиться.

Случилось в противостоянии с командой, которая вообще-то с самого начала казалась наиболее реальной из угроз для сборной США. У этой команды были достойные кадровые ресурсы — из пятерки игроков НБА в рядах (в их числе — грандиозный центровой Руди Гобер, отличный снайпер Эван Фурнье), из классной «европейской бригады» во главе с Нандо де Коло, ушедшим в «Фенербахче» стержнем того ЦСКА, что выиграл в мае Евролигу. А еще она, как выяснилось, слишком правильно провела подготовку, выйдя на пик как раз тогда, когда нужно было выйти. На двух групповых этапах игра у сборной Франции часто шла так себе, но когда дело дошло до play-off, все изменилось. В матче с самым страшным соперником она предстала поразительно дисциплинированной и злой, а Гобер с Фурнье, набравшие 43 очка на двоих,— настоящими монстрами.

Эту сборную Франции было не смутить отдельными американскими всплесками. Допустим, тем, которым ее оппоненты в третьей четверти трансформировали десятиочковое отставание в крохотное лидерство. Французы восстановились быстро, к концовке обеспечили себе преимущество, а потом наблюдали за агонией американцев: те на последней минуте допускали ошибку за ошибкой и не могли придумать ничего, чтобы заставить противника задрожать. А лютый Гобер после окончания этого матча добивал Америку, отвечая на вопрос, что значит для него такая победа: «Мы вообще-то приехали в Китай не обыгрывать сборную США, а брать золото».

На дороге к нему у французов теперь стоят аргентинцы. Во втором полуфинале испанцы встретятся с австралийцами, одолевшими — 82:70 — чехов. А что касается сборной США, то интереснее всего будет посмотреть, что изобретет Америка, чтобы не допустить конфуза с ней через год на еще более заметном турнире — Олимпиаде в Токио.

Алексей Доспехов