Гонконгский активист просит Европу не поставлять Китаю полицейские спецсредства

Один из лидеров гонконгских уличных протестов, Джошуа Вон, находящийся сейчас в Германии, призвал власти европейских государств прекратить поставки в Китай и Гонконг полицейского оборудования и средств, используемых для борьбы с беспорядками. Об этом сообщила Financial Times.

«Мы прекрасно понимаем, что Гонконг — новый Берлин в новой холодной войне. Население Гонконга находится на передовой борьбы с авторитаризмом»,— цитирует газета господина Вона, бывшего политзаключенного и одного из организаторов «зонтичных протестов» 2014 года.

По словам господина Вона, страны Европы, и в частности Германия, продавали властям Гонконга и Китая средства для борьбы с беспорядками, в частности водяные пушки.

Выступление господина Вона, да и сам факт его визита в Германию спровоцировали серьезный дипломатический конфликт между Пекином и Берлином. Министерство иностранных дел Китая в самых жестких терминах раскритиковало визит, возмутившись тем, что «германская сторона позволила гонконгскому сепаратисту приехать и заниматься (в Германии.— “Ъ”) антикитайской деятельностью, а министр иностранных дел (Хайко.— “Ъ”) Маас беззастенчиво с ним встретился». Особую остроту конфликту придает тот факт, что господин Вон прибыл в Германию вскоре после успешного, по мнению обеих сторон, визита в Китай федерального канцлера Ангелы Меркель.

Напомним, протесты в специальном административном районе Китая идут с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона. Несмотря на это демонстранты не прекращают акции. За три месяца были задержаны более 1 тыс. человек. Из-за протестов турпоток в Гонконге в августе упал на 40%.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».

Андрей Келекеев