МИД Украины: работа по расторжению соглашений с Россией не останавливалась

Министерство иностранных дел Украины отрицает информацию о том, что прекращение договоров между Киевом и Москвой приостановлено после избрания президентом страны Владимира Зеленского. При этом в украинском МИДе признали, что формирование нового правительства повлияло на скорость «инвентаризации договорно-правовой базы с РФ».

«Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась»,— говорится в ответе украинского МИДа на запрос агентства «Украинские новости».

Также в МИД Украины заявили, что продолжительность процесса пересмотра договорно-правовой базы вызвана необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения. Также задержку вызвало формирование органов государственной власти после президентских и парламентских выборов.

«После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы с РФ и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будет продолжена»,— заверили в ведомстве.

11 сентября “Ъ” сообщил, что Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении договоров между государствами. Приостановка расторжения соглашений может объясняться тем, что команде нового президента Украины Владимира Зеленского, занятой расстановкой кадров, пока не до этого. По словам собеседников “Ъ” в российском МИД, возобновление прежней практики либо отказ от нее будет сигналом, позволяющим понять, изменятся ли при новой украинской власти отношения между Киевом и Москвой.

Подробнее о процессе расторжения соглашений между Украиной и Россией — в публикации “Ъ” «Расторженные отзывы поутихли».