Генпрокуратура проверяет информацию о вмешательстве зарубежных дипведомств в дела России

Начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов рассказал, что ведомство проверяет «очень серьезную» информацию о вмешательстве во внутренние дела России сотрудников дипведомств других стран. Он не уточнил, представителях каких государств идет речь, но добавил, что если информация найдет подтверждение, то Генпрокуратура «примет все необходимые меры прокурорского реагирования».

Господин Завалунов также отметил, что западные спецслужбы используют Google и Microsoft для получения информации об иностранных пользователях, не уведомляя их государства и нарушая суверенитет стран.«Мы не раз обращали внимание на то, что представителями компетентных органов западных стран используются такие методы, как запрос напрямую к этим провайдерам на получение цифровой информации в отношении граждан, минуя компетентные органы государств»,— сказал он на заседании рабочей группы комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета (цитата по «Интерфаксу»). Начальник управления подчеркнул, что такие нарушения не соответствуют «принципам и подходам современного международного права». Генпрокуратура считает, что государствам необходимо знать о таких мерах, в том числе и о лицах, в отношении которых они принимаются.

Ранее в России была создана комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Ее первое заседание состоялось 23 августа. В состав комиссии вошли 12 человек. Напомним, предложение о создании комиссии озвучил глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Сославшись на данные МИДа, он заявил, что у участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа «были каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств». Его инициативу поддержали лидеры фракций КПРФ, ЛДПР и «Единой России».

Подробнее о комиссии — в публикации “Ъ” «Дума вмешалась во вмешательство».