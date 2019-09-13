Прокатная десятка

12 сентября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых экранизация бестселлера «Щегол» Донны Тартт, фильмы о творчестве режиссера Луиса Бунюэля, писателя Владимира Сорокина и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Юлия Шагельман: «Режиссер Джон Краули, удачно перенесший на экран роман Колма Тойбина “Бруклин” (2015), и сценарист Питер Строхан, приложивший руку к таким увечным экранизациям, как “Шпион, выйди вон!” (2011) и “Снеговик” (2017), почему-то сочли, что линейное повествование — это слишком просто и скучно. При этом, несмотря на хронометраж в два с половиной часа, многие сюжетные линии оказались скомканы, например, дружба Тео с краснодеревщиком Хоби, любовь к его приемной племяннице Пиппе, а также его мошенничества с продажей антиквариата. В книге это важные составляющие, здесь же они отходят на задний план».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Трудности киноперевода» и «Роман с фейком»
Обзор “Ъ-Weekend”: «Первый фильм о Владимире Сорокине, авторами которого выступили Антон Желнов и Юрий Сапрыкин, режиссером — Илья Белов, а оператором — Михаил Кричман. “Сорокин трип” продолжает серию громких документальных байопиков Желнова, героями которых становились Иосиф Бродский, Саша Соколов, Илья и Эмилия Кабаковы. В фильме о Сорокине говорят его друзья по московскому концептуализму, коллеги и близкие, а больше всего он сам».
Подробнее — в проекте “Ъ-Weekend” «Путешествие в классики»
Кинокритик Алексей Васильев: «“Бунюэль в лабиринте черепах” Сальвадора Симо — полнометражный мультфильм об истории создания первого в мире мокьюментари “Земля без хлеба” — фильма, после которого 32-летний Луис Бунюэль на 15 лет оказался фактически отлучен от профессии».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Развитой сюрреализм»
Кинокритик Василий Корецкий: «“Капитал в XXI веке” Джастина Пембертона — документальная иллюстрация к одноименному поп-экономическому бестселлеру профессора Парижской школы экономики Тома Пикетти. Иллюстрация, к сожалению, очень топорная».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Безумный Маркс»
Кинокритик Юлия Шагельман: «По структуре второе “Оно” устроено ровно так же, как первое: сначала каждый из Неудачников встречается с главным своим ужасом один на один, потом все собираются вместе и дают Пеннивайзу последний и решительный бой. Особой психологической тонкостью авторы не отличались и раньше, но здесь все проблемы героев, принимающие облик ужасных чудовищ, проговариваются вслух — видимо, на случай, если зритель устанет от исполинского хронометража и “бу!”-эффектов и не поймет основной месседж. Хотя он, в общем, весьма незамысловатый и ни разу не оригинальный: надо, мол, всегда оставаться самим собой, быть честным, не изменять себе, не загонять вглубь свои психологические травмы».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Оно того не стоило»
Кинокритик Василий Степанов: «Экранизация эпистолярного романа Марии Семпл с Кейт Бланшетт в главной роли. “Куда ты пропала, Бернадетт?” — фильм о женщине за гранью нервного срыва, который должен говорить об актуальных темах экологии, цифрового капитализма и медикализации депрессии, а на самом деле признается в любви к Сиэтлу и золотому веку Голливуда».
Подробнее о фильме — в материале "Ъ-Weekend" «Перед хеппи-эндом»
Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу “Опасных секретов” легла реальная история Кэтрин Ган, работавшей в Центре правительственной связи. На службе она переводит с китайского секретные переговоры, подслушанные по заданию МИДа и тому подобных серьезных организаций, а по утрам и вечерам кричит на телевизор, в котором Тони Блэр на голубом глазу врет нации о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения (дело происходит в 2003 году). Но в отличие от рядового обывателя, у Кэтрин появляется возможность выразить свое отношение к планам США и Великобритании начать войну с Ираком не только разговорами с телеэкраном и мирными демонстрациями протеста».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Разгласите весь список, пожалуйста»
Обозреватель Андрей Плахов: «Фильмом “Однажды в Голливуде” Квентин Тарантино больше не изобретает кино будущего, но продолжает переиначивать историю кино прошлого. Герои картины носятся на винтажных авто под звуки Deep Purple, на виллах идет круглосуточная гульба, а в округе, на загородных ранчо, кучкуется небезобидная хипня — зловещие зомби из голливудского подполья, которые в один прекрасный день выйдут на белый свет. Финал разыгрывается в тот роковой день 8 августа 1969 года, когда девушками-сектантками “сатаны Мэнсона” на голливудской вилле была убита беременная на девятом месяце молодая актриса Шарон Тейт, жена Романа Полански. Но это почти все, что Тарантино разрешает сообщить неискушенным зрителям».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез»