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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 14–15 сентября

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12 сентября в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых экранизация бестселлера «Щегол» Донны Тартт, фильмы о творчестве режиссера Луиса Бунюэля, писателя Владимира Сорокина и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Щегол
Сорокин трип
Бунюэль в лабиринте черепах
Капитал в XXI веке
Оно 2
Одесса
Королевские каникулы
Куда ты пропала, Бернадетт?
Опасные секреты
Однажды в… Голливуде
Щегол (The Goldfinch, 2019)

Щегол

Режиссер: Джон Краули
В ролях: Энсел Элгорт, Оакс Фигли, Николь Кидман, Люк Уилсон, Сара Полсон
Жанр: драма / США / 149 мин.
Слоган: «История украденной жизни»
В прокате: с 12 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Режиссер Джон Краули, удачно перенесший на экран роман Колма Тойбина “Бруклин” (2015), и сценарист Питер Строхан, приложивший руку к таким увечным экранизациям, как “Шпион, выйди вон!” (2011) и “Снеговик” (2017), почему-то сочли, что линейное повествование — это слишком просто и скучно. При этом, несмотря на хронометраж в два с половиной часа, многие сюжетные линии оказались скомканы, например, дружба Тео с краснодеревщиком Хоби, любовь к его приемной племяннице Пиппе, а также его мошенничества с продажей антиквариата. В книге это важные составляющие, здесь же они отходят на задний план».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Трудности киноперевода» и «Роман с фейком»

Сорокин трип (2019)

Сорокин трип

Режиссер: Илья Белов
Жанр: документальный, биография / Россия / 90 мин.
В прокате: с 12 сентября

Обзор “Ъ-Weekend”: «Первый фильм о Владимире Сорокине, авторами которого выступили Антон Желнов и Юрий Сапрыкин, режиссером — Илья Белов, а оператором — Михаил Кричман. “Сорокин трип” продолжает серию громких документальных байопиков Желнова, героями которых становились Иосиф Бродский, Саша Соколов, Илья и Эмилия Кабаковы. В фильме о Сорокине говорят его друзья по московскому концептуализму, коллеги и близкие, а больше всего он сам».

Подробнее — в проекте “Ъ-Weekend” «Путешествие в классики»

Бунюэль в лабиринте черепах (Buñuel en el laberinto de las tortugas, 2018)

Бунюэль в лабиринте черепах

Режиссер: Сальвадор Симо
Жанр: анимационный / Испания, Нидерланды, Германия / 80 мин.
В прокате: с 12 сентября

Кинокритик Алексей Васильев: «“Бунюэль в лабиринте черепах” Сальвадора Симо — полнометражный мультфильм об истории создания первого в мире мокьюментари “Земля без хлеба” — фильма, после которого 32-летний Луис Бунюэль на 15 лет оказался фактически отлучен от профессии».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Развитой сюрреализм»

Капитал в XXI веке (Capital in the Twenty-First Century, 2019)

Капитал в XXI веке

Режиссер: Джастин Пембертон
Жанр: документальный / Франция, Новая Зеландия / 103 мин.
Слоган: «Это наш последний шанс изменить систему»
В прокате: с 12 сентября

Кинокритик Василий Корецкий: «“Капитал в XXI веке” Джастина Пембертона — документальная иллюстрация к одноименному поп-экономическому бестселлеру профессора Парижской школы экономики Тома Пикетти. Иллюстрация, к сожалению, очень топорная».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Безумный Маркс»

Оно 2 (It Chapter Two, Оно 2)

Оно 2

Режиссер: Андрес Мускетти
В ролях: Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Билл Скарсгорд
Жанр: хоррор / Канада, США / 169 мин.
В прокате: с 5 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «По структуре второе “Оно” устроено ровно так же, как первое: сначала каждый из Неудачников встречается с главным своим ужасом один на один, потом все собираются вместе и дают Пеннивайзу последний и решительный бой. Особой психологической тонкостью авторы не отличались и раньше, но здесь все проблемы героев, принимающие облик ужасных чудовищ, проговариваются вслух — видимо, на случай, если зритель устанет от исполинского хронометража и “бу!”-эффектов и не поймет основной месседж. Хотя он, в общем, весьма незамысловатый и ни разу не оригинальный: надо, мол, всегда оставаться самим собой, быть честным, не изменять себе, не загонять вглубь свои психологические травмы».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Оно того не стоило»

Одесса (2018)

Одесса

Режиссер: Валерий Тодоровский
В ролях: Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт
Жанр: драма / Россия / 130 мин.
В прокате: c 5 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Новый фильм Валерия Тодоровского, премьера которого состоялась на открытии “Кинотавра”, написан и снят по его детским воспоминаниям: в 1970-м, когда будущему режиссеру было восемь, он застал в Одессе эпидемию холеры. У Тодоровского получился свободный фильм о закрытом городе и несвободных людях, запертых в нем и оказавшихся предоставленными самим себе. В картине, о которой режиссер мечтал всю жизнь, играют его любимые артисты — от Ирины Розановой, снявшейся еще в дебютном “Катафалке” (1990), до Евгения Цыганова, главного героя “Оттепели” (2013)».
Королевские каникулы (Trouble, 2019)

Королевские каникулы

Режиссер: Кевин Джонсон
Жанр: анимационный, комедия, семейный / Канада, США, Каймановы острова / 87 мин.
Слоган: «Пропал Принц. Мог бы позвонить, но у него лапки»
В прокате: с 5 сентября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Продюсером истории об избалованном псе Принце стал Джон Х. Уильямс, работавший со всеми “Шреками”. Злые и жадные наследники богатой старушки после ее смерти вышвыривают на улицу ее любимую собаку — и только потом узнают, что, согласно воле покойной, наследство получит тот, кого Принц признает своим новым хозяином. Пока растерявший все привилегии пес учится любви и дружбе, негодяи пытаются его разыскать и строят козни, а в финале все получают по заслугам».
Куда ты пропала, Бернадетт? (Where'd You Go, Bernadette, 2019)

Куда ты пропала, Бернадетт?

Режиссер: Ричард Линклейтер
В ролях: Кейт Бланшетт, Джуди Грир, Билли Крудап
Жанр: драма, комедия, детектив / США / 130 мин.
Слоган: «Ее тайна, их путешествие, наше приключение»
В прокате: с 5 сентября

Кинокритик Василий Степанов: «Экранизация эпистолярного романа Марии Семпл с Кейт Бланшетт в главной роли. “Куда ты пропала, Бернадетт?” — фильм о женщине за гранью нервного срыва, который должен говорить об актуальных темах экологии, цифрового капитализма и медикализации депрессии, а на самом деле признается в любви к Сиэтлу и золотому веку Голливуда».

Подробнее о фильме — в материале "Ъ-Weekend" «Перед хеппи-эндом»

Опасные секреты (Official Secrets, 2019)

Опасные секреты

Режиссер: Гэвин Худ
В ролях: Кира Найтли, Рейф Файнс, Дэйв Саймон
Жанр: триллер, драма / Великобритания, США / 112 мин.
Слоган: «Правда — всегда первая из жертв»
В прокате: с 5 сентября

Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу “Опасных секретов” легла реальная история Кэтрин Ган, работавшей в Центре правительственной связи. На службе она переводит с китайского секретные переговоры, подслушанные по заданию МИДа и тому подобных серьезных организаций, а по утрам и вечерам кричит на телевизор, в котором Тони Блэр на голубом глазу врет нации о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения (дело происходит в 2003 году). Но в отличие от рядового обывателя, у Кэтрин появляется возможность выразить свое отношение к планам США и Великобритании начать войну с Ираком не только разговорами с телеэкраном и мирными демонстрациями протеста».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Разгласите весь список, пожалуйста»

Однажды в… Голливуде (Once Upon a Time ... in Hollywood, 2019)

Однажды в… Голливуде

Режиссер: Квентин Тарантино
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Роби, Эмиль Хирш
Жанр: драма, комедия / Великобритания, США, Китай / 161 мин.
В прокате: с 8 августа

Обозреватель Андрей Плахов: «Фильмом “Однажды в Голливуде” Квентин Тарантино больше не изобретает кино будущего, но продолжает переиначивать историю кино прошлого. Герои картины носятся на винтажных авто под звуки Deep Purple, на виллах идет круглосуточная гульба, а в округе, на загородных ранчо, кучкуется небезобидная хипня — зловещие зомби из голливудского подполья, которые в один прекрасный день выйдут на белый свет. Финал разыгрывается в тот роковой день 8 августа 1969 года, когда девушками-сектантками “сатаны Мэнсона” на голливудской вилле была убита беременная на девятом месяце молодая актриса Шарон Тейт, жена Романа Полански. Но это почти все, что Тарантино разрешает сообщить неискушенным зрителям».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез»

Из чего состоит кинематограф Квентина Тарантино

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