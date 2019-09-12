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Задержанные при попытке проникнуть на закрытый объект «Роскосмоса» хотели «необычно провести выходные»

Блогер Даниил Пустовалов, которого задержали после попытки пробраться на закрытый объект «Роскосмоса», заявил «РИА Новости», что хотел не только сфотографировать там камеры вакуумных испытаний для «Бурана», но и «выпить вечерком». Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал вандалами забравшихся на предприятие блогеров и руферов и провел аналогию с терактом в школе в Беслане.

«Мы собрались, не только чтобы залезть куда-то, но и чтобы выпить вечерком. Собрались, в электричке выпили и поехали необычно провести выходные»,— рассказал господин Пустовалов. По его словам, они с компанией знали, что объект используется как склад для хранения труб и никаких ракетно-космических испытаний там больше не проводится.

Блогер утверждает, что в его группе были 14 человек, а других 3 задержанных не знает (всего задержали 17 человек). Когда они пробрались на территорию объекта, их заметила охрана, начала им кричать, поэтому они убежали в лес, где их и задержала полиция. С собой они взяли фотоаппараты, рации для связи, диктофон и перцовые баллончики, но никаких инструментов, «чтобы что-то открывать, что-то ломать», утверждает господин Пустовалов. «Алкоголь, конечно, был. Мы отдыхать туда ехали»,— добавил блогер.

Он подтвердил, что среди задержанных был один гражданин Украины. Господин Пустовалов объяснил, что ездил к украинцу в гости на его родину, когда снимал репортаж про Чернобыль, теперь гражданин Украины сам приехал в гости к своим российским друзьям.

Напомним, «Роскосмос» сообщал, что 50 человек планировали проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности в Подмосковье «с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий». Господин Рогозин назвал «интересными» политическую принадлежность и гражданство задержанных. Глава «Роскосмоса» утверждал, что снисхождения к ним не будет вне зависимости от того, «блогеры они, танцовщики или террористы».

Задержанных оштрафовали на 3 тыс. руб. по статье КоАП о нарушении пропускного режима охраняемого объекта, после отпустили.

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