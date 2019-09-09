Рогозин назвал «интересным» гражданство задержанных при попытке проникнуть на предприятие «Роскосмоса»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал «интересными» политическую принадлежность и гражданство задержанных при попытке проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») в Подмосковье. Он провел аналогию с терактом в Беслане, где погибли 334 заложника террористов, незаметно проникнувших в школу. Господин Рогозин заявил, что снисхождения к подозреваемым не будет вне зависимости от того, «блогеры они, танцовщики или террористы».

«Вандалы ходят и с фотоаппаратами, и без фотоаппарата. Наверное, это выяснит полиция, кто они такие. Там много интересного нашли про них, не только фотоаппараты. Я думаю, ими не только полиция будет интересоваться. Там политическая принадлежность и гражданство их интересны... Вандалы они или не вандалы, а кто-то поинтереснее, мне даже не это важно сейчас, для нас важно, что сработала система безопасности»,— сказал господин Рогозин (цитата по «Интерфакс»).

По мнению главы «Роскосмоса», проникновение в НИЦ РКП следует трактовать как «пощечину системе безопасности». Он подчеркнул, что подозреваемых задержали на территории арендаторов — до периметра безопасности в ведении ведомственной охраны «Роскосмоса». Господин Рогозин счел необходимым поощрить людей, обеспечивающих безопасность объекта.

В НИЦ РКП проводятся испытания космических аппаратов, стендовая отработка жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок на разных компонентах топлива, а также исследования проблем запуска ракет-носителей и стартовых сооружений. Центр расположен в городе Пересвет Московской области.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что 50 человек планировали проникнуть в НИЦ РКП в Подмосковье «с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий».

Как «Роскосмос» сменил руководство НИЦ РКП — в материале “Ъ”.